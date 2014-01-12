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مدير أمن السويس: إعلان حالة الاستنفار الأمني بالمحافظة استعدادا للاستفتاء

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مدير أمن السويس: إعلان حالة الاستنفار الأمني بالمحافظة استعدادا للاستفتاء مدير أمن السويس: إعلان حالة الاستنفار الأمني بالمحافظة استعدادا للاستفتاء

اللواء خليل حرب مدير أمن السويس

قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس إنهم أعلنوا ظهر اليوم حالة الاستنفار الأمني بجميع المواقع الشرطية والطوارئ بالمحافظة أستعدادا للأستفتاء وتسلم المقرات الأنتخابية وعددها 68 مقر وهم 65 مدرسة و 3 معهد أزهري.

أضاف مدير الأمن أن جميع المنشآة الشرطة والحكومية يوجد بها تكثيف أمني بمحيطها وأن جميع القيادات الامنية تشرف على كافة الأدارات الامنية وتمركزاتها بالشوارع .

وتابع مدير أمن السويس فى تصريحات صحفية أن المديرية ستتسلم المقرات الانتخابية ابتداء من غدا الاثنين بالتنسيق مع الجيش الثالث ، موضحا أن جميع الطرق الصحراوية المؤدية من وإلى السويس تم تشديد الرقابه فيها واعلان حالة الاستنفار الامني وتوسيع دائرة الاشتباه مؤكدا أن الأستفتاء خط أحمر ولن يسمحوا لاحد بتعطيل التصويت علي الدستور .

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