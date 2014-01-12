أنشيلوتي: ايطاليا ليست من بين المرشحين للفوز بكأس العالم

(/ أ ش أ/) - أعلن الايطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه لا يعتقد أن منتخب ايطاليا سوف يكون أفضل فريق فى كأس العالم القادم.

وقال أنشيلوتي لمحطة راديو ناسيونال دى اسبانيا: "إذا كنا نتحدث عن كأس العالم، فإننى اقول بصراحة أرى أن إيطاليا تأتى وراء إسبانيا والبرازيل والمانيا والارجنتين" .

ثم اضاف قائلا "برانديلى مدرب منتخب ايطاليا يحاول أن يعيد تجديد شباب الفريق من خلال ضم لاعبين صغار فى السن".

ثم استدرك "لكني أعتقد أن قوة الاتزورى تكمن فى اللاعبين المخضرمين خاصة فى خط الوسط امثال اندريا بيرلو ودانييل دى روسى وتياجو موتا".