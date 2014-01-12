تعرف على مراحل تطور الطفل خلال عام من ولادته

بعد ولادة الطفل ينتظر الآباء أن تكبر أطفالهم أمامهم، وتكون سعادة الآباء بالغة حين يخطو طفلهم خطواته الأولى، لذا يجب على الأم أن تكون واعية بتطور مراحل النمو، التى يمر بها طفلها خلال السنة الأولى من ولادته، وهنا يتم عرض مراحل تطور ونمو الطفل فى السنة الأولى من ولادته.

يقول الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال جامعة عين شمس أن إذا كانت مراحل نمو الطفل فى السنة الأولى من ولادته سليمة فهذا مؤشر على صحة هذا الطفل مما يؤدى إلى المشى فى نهاية السنة الأولى تقريبا، وبحد أقصى عند بلوغه سن سنة ونصف، فيجب على الأم أن تلاحظ طفلها فى الشهر الأول يرفع رأسه ويستجيب للأصوات، وفى الشهر الثانى يصدر أصواتا ويرفع رأسه ويبدأ التواصل البصرى بينه وبين الأم ويبتسم استجابة للأم.

وأضاف استشارى طب الأطفال، أن الطفل فى الشهر الثالث يتعرف على وجه الأم، وفى الشهر الرابع يمكن أن يحمل رأسه عالية بثبات ويمسك لعبة فى يديه ويجلس مسنودا، أما فى الشهر الخامس يستدير الطفل نحو الأصوات ويخشى الأشخاص الذين يراهم لأول مرة، وفى الشهر السادس من الممكن أن يتقلب الطفل من ظهره إلى باطنه والعكس وينقل لعبة من يد إلى اليد الأخرى ويكون قادرا على تناول أطعمة صلبة ويزحف الطفل ويلتفت إلى أصوات الأشخاص.

وأوضح أنه فى الشهر السابع يظهر الطفل أول أسنانه اللبنية ويقف ممسكا بيد الأم، ويلوح بيده، أما فى الشهر الثامن يبدأ الطفل أن يحبو وينطق كلمة بابا وماما ويجلى بدون مساعده، وفى الشهر التاسع يستطيع الطفل أن يلتقط بأصابعه الأشياء الصغيرة، وعند الشهر العاشر يستجيب الطفل عند سماع اسمه ويشير إلى الأشياء التى يريدها .

وأكد رفيق شوقى عطا لله أن الطفل فى الشهر الحادى عشر يستوعب الطفل بعض تعليمات الأم ويمكن أن يشرب من الكوب، وفى الشهر الثانى عشر يستطيع الطفل أن يمشى بمفردة ويقول كلمة أخرى بجانب كلمة بابا وماما .

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