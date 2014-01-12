أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير: اسم رونالدو يرتفع من 43 إلى 50 مليون يورو لو فاز بالكرة الذهبية

Google+ Print
تقرير: اسم رونالدو يرتفع من 43 إلى 50 مليون يورو لو فاز بالكرة الذهبية تقرير: اسم رونالدو يرتفع من 43 إلى 50 مليون يورو لو فاز بالكرة الذهبية

مدريد، (إفي): كشفت دراسة نشرت نتائجها اليوم الأحد أن قيمة اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كعلامة تجارية تقدر بـ43 مليون يورو سنويا، وقد تصل إلى 50 مليون يورو حال فوزه بالكرة الذهبية غدا الاثنين.

وأشارت الدراسة التي أجراها معهد "اي بي ايه ام" للتسويق بالبرتغال ونشرتها صحيفة "آس" الإسبانية اليوم، إلى أن فوز كريستيانو بالكرة الذهبية سيجعل من اسمه العلامة التجارية الأعلى قيمة للاعب كرة قدم.

واحتكم المعهد في هذه الدراسة إلى نموذج مؤلف من ستة أبعاد هي الدخل والقيمة الاعلامية والالكترونية والانجازات والشبكات الاجتماعية وكذلك تأثيره على الجمهور.

وبحسب الدراسة، يضاف إلى جانب دخل كريستيانو، 70 مليون متابع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و23 مليون آخرين عبر موقع "تويتر"، فضلا عن 137 مليون عملية بحث تتضمن اسمه على محرك البحث الشهير "جوجل" اضافة إلى أربعة ملايين مقطع مصور له على موقع "يوتيوب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع