تقرير: اسم رونالدو يرتفع من 43 إلى 50 مليون يورو لو فاز بالكرة الذهبية

مدريد، (إفي): كشفت دراسة نشرت نتائجها اليوم الأحد أن قيمة اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كعلامة تجارية تقدر بـ43 مليون يورو سنويا، وقد تصل إلى 50 مليون يورو حال فوزه بالكرة الذهبية غدا الاثنين.

وأشارت الدراسة التي أجراها معهد "اي بي ايه ام" للتسويق بالبرتغال ونشرتها صحيفة "آس" الإسبانية اليوم، إلى أن فوز كريستيانو بالكرة الذهبية سيجعل من اسمه العلامة التجارية الأعلى قيمة للاعب كرة قدم.

واحتكم المعهد في هذه الدراسة إلى نموذج مؤلف من ستة أبعاد هي الدخل والقيمة الاعلامية والالكترونية والانجازات والشبكات الاجتماعية وكذلك تأثيره على الجمهور.

وبحسب الدراسة، يضاف إلى جانب دخل كريستيانو، 70 مليون متابع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و23 مليون آخرين عبر موقع "تويتر"، فضلا عن 137 مليون عملية بحث تتضمن اسمه على محرك البحث الشهير "جوجل" اضافة إلى أربعة ملايين مقطع مصور له على موقع "يوتيوب".