البورصة المصرية تربح 5 مليارات جنيه بنهاية جلسة تداول اليوم

أغلقت البورصة المصرية جلسة تداولات اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المؤسسات، والتي تركزت في تعاملات المستثمرين الأجانب، ليربح رأسمال البورصة السوقي 5 مليارات و100 مليون جنيه، ليغلق على قيمة سجلت 440 مليار و632 مليون جنيه.

تم التداول على إجمالي 330 مليون 634 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 956 مليون وألف جنيه، 37 ألف و899 صفقة، تمت على أسهم 179 شركة، صعد منها 122، بينما تراجعت 38 شركة.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2.03%، بمقدار 41 نقطة، ليسجل 7,116.81 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.29%، بمقدار 7 نقاط، ليسجل 564.76 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.24%، بمقدار 12 نقطة، ليسجل 959.09 نقطة.