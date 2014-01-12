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“النور” يوزع 9 آلاف نسخة من الدستور بمحافظة الأقصر

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“النور” يوزع 9 آلاف نسخة من الدستور بمحافظة الأقصر “النور” يوزع 9 آلاف نسخة من الدستور بمحافظة الأقصر

 

يونس مخيون رئيس حزب النور

أعلن  حزب النور السلفي والدعوة السلفية أنه سيوزع 9 آلاف نسخة من الدستور بقري ومراكز محافظة الأقصر قبيل يوم واحد من الإستفتاء عليه .

كما طبعت أمانة حزب النور بمحافظة الأقصر وفقا لبيان صدر عن الحزب اليوم الأحد “كتيب” للرد على ما أسموه بـ”شبهات وردود الدستور”، يحتوى على تحليل مبسط لبعض المواد التى اعترض عليها شباب الحزب وذلك ردا على الاتهامات التى وجهت للحزب وتبين صوائب التصويت بـ” نعم ” و مخاطر التصويت بـ” لا ” ، وبها قراءة واضحة لهوية الدولة فى الدستور الجديد.

ويقوم أعضاء الحزب بتوزيع هذه “الكتيبات” على قواعد الحزب ومختلف فئات الشعب فى القري والمدن .

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