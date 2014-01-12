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الاشتباه في سيارة مفخخة بجوار بنك مصر بقويسنا بالمنوفية

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الاشتباه في سيارة مفخخة بجوار بنك مصر بقويسنا بالمنوفية الاشتباه في سيارة مفخخة بجوار بنك مصر بقويسنا بالمنوفية

أرشيفية

سادت حالة من الذعر بين أهالي مدينة قويسنا إثر توقف سيارة بجوار بنك بالمدينة اشتبهوا في احتوائها على قنبلة، وعلى الفور تم انتداب خبير المفرقعات وعمل كردون أمنى حول المنطقة، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بوجود سيارة متروكة بجوار بنك مصر بمدينة قويسنا.

بالفحص تبين أن السيارة تحمل رقم ” ي ف و – 156 ” ماركة كيا سوداء اللون مغلقة الابواب وتبين خلوها من ثمة مفرقعات ؛ تم التحفظ على السيارة ؛ تم تحرير محضر يحمل رقم 254 ادارى مركز قويسنا لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة ؛ وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

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