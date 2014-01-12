عادل عبدالله يصور كليب أصلي في تركيا

من دبي إلى تركيا سافر النجم الخليجي عادل عبدالله لتصوير أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب والتي تحمل عنوان أصلي في إطار رومانسي سيفاجئ بها عادل جمهوره، يستغرق تصوير الفيديو في تركيا يومين متواصلين تحت إدارة فريق عمل تركي يوناني، وسيتم التصوير في عدة أماكن وبمناطق أوزونجول وبورصة المغطاة بالثلج ووسط مدينة اسطنبول، ترابزون ويالاوا، الأغنية من كلمات المزاجم، ألحان وغناء عادل عبدالله وتوزيع عدنان دحي، تم التسجيل والتنفيذ في استوديوهات السفير بدبي وهندسة الصوت والمكس كمال المغربي.

تبث الآن الأغنية عبر أثير الإذاعات الخليجية والتي حققت نجاحاً ملحوظاً وسيتم عرض الفيديو في أول فبراير على جميع القنوات الموسيقية الخليجية، ومن المقرر أن يضم عادل عبدالله أغنية أصلي إلى البوم منوع جديد سوف يصدر قريباً بمشاركة العديد من نجوم الخليج،وتتوفر الآن حصرياً في تطبيق Anghami وخدمة الرنات للهاتف المتحرك في جميع أنحاء العالم.

من ناحية أخرى يستعد عادل عبدالله للسفر إلى المغرب الشهر المقبل لإحياء عدة حفلات هناك في خمسة مدن مختلفة وبعدها إلى تونس لإحياء حفلتين هناك.

يذكر أن آخر أعمال عادل سنغل بعنوان "يا بدر" في عيد الأضحى الماضي من كلمات الشاعر حسين لوتاه وألحان السامي وتوزيع عدنان دحي، يأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه عادل عبدالله في غناء مقدمة ونهاية المسلسل الخليجي الناجح "القياضة" من تأليف و أشعار محمد سعيد الظنحاني.