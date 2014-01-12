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توتال الفرنسية تستثمر فى قطاع الغاز الصخرى ببريطانيا

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توتال الفرنسية تستثمر فى قطاع الغاز الصخرى ببريطانيا توتال الفرنسية تستثمر فى قطاع الغاز الصخرى ببريطانيا

من المنتظر أن تصبح توتال الفرنسية أول شركة نفط عالمية كبرى تستثمر فى صناعة الغاز الصخرى الوليدة فى بريطانيا لتعزز صورة تلك الصناعة فى بلد يتيح واحدة من أقوى الفرص الواعدة فى أوروبا لتطوير النفط والغاز غير التقليدين.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، إن توتال تعتزم إنفاق 30 مليون جنيه إسترلينى (50 مليون دولار) للحفر بحثا عن الغاز الصخرى فى لنكولنشاير بوسط بريطانيا. ولم يؤكد متحدث باسم توتال أى تفاصيل، لكنه قال إن إعلانا سيصدر غدا الاثنين.

ويعد هذا الاستثمار ضئيلا مقارنة مع الاستثمارات فى صناعة النفط، وهو أيضا صغير فى ضوء عشرات مليارات الدولارات التى تنفقها توتال سنويا.

وتظهر الدراسات الجيولوجية أن بريطانيا لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الصخرى، وهو ما قد يخفض اعتمادها على واردات الطاقة، لكن إجراء المزيد من الحفر أمر ضرورى للتأكد من أن المكامن اقتصادية.

وتلقى البريطانية بثقلها وراء التنقيب عن الغاز الصخرى رغم معارضة قوية محلية وبيئية للتكنولوجيا المستخدمة فى تطوير الغاز الصخرى.

وبجانب مجموعة صغيرة من الدول الأخرى، من بينها بولندا، فإن بريطانيا تعتبر بالون اختبار لآفاق تطوير النفط والغاز غير التقليديين فى غرب أوروبا.

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