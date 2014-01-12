الرئيس: سننتصر علي الإرهاب.. ونحتاج لتجديد الخطاب الديني

قال الرئيس عدلي منصور، اليوم الاحد، في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إن الرسول محمد “صلى الله عليه وسلم” علمنا أن الحرية اعتقادًا وقولًا وعملًا.

وأضاف”منصور” أن هناك أشخاص لم يعوا صحيح الدين وأساءوا تفسيره واستحوا حرمة الدماء من بني وطنهم، مؤكدًا أن يد الأمن ستكون حاسمة وستحمي الوطن لأن هناك من يتربص بنا، وأشار إلى أن الإرهاب الغاشم يضرب ويزهق أرواحًا نقية وطاهرة ولكننا سننتصر عليه.

ودعا “منصور” إلى استكمال مسيرة جهاد النفس وتهذيبها واجب علينا، وسنواصل دعم الخطاب الديني بعيد عن التطرف.

وتابع الرئيس: الكلمة أمانة والمجتمع في حاجة لتجديد الخطاب الديني، كما طالب المواطنين بالذهاب والاستفتاء على الدستور.