بالأرقام والصور - دييجو كوستا.. سواريز أتليتكو

قبيح حين يخل في صدام مع منافس، مبهر حين تشجع الفريق الذي يلعب بألوانه، سواء أتليتكو مدريد أو ربما منتخب إسبانيا.. والحديث هنا عن دييجو كوستا، "سواريز الجديد".

المهاجم سيء الخلق، المسؤول عن 40% من أهداف أتليتكو.. والذي يجيد المراوغة، التصويب، وفاعليته باتت مبهرة بشكل جعل معظم فرق أوروبا تضع نصب عينيها على قدميه.

هو أقرب في تكامله لروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بولندا الذي يشد الرحال إلى بايرن ميونيخ في الصيف.

ما الذي يميز دييجو كوستا؟ بخلاف تسجيله 23 هدفا في 17 مباراة.. هناك أرقام وصور تجيب:

محطة

في العام الماضي كان يلعب تحت راداميل فالكاو، تصنيفه كان لاعب وسط مهاجم.

هذا الموسم تحول لرأس حربة صريح بعد رحيل فهد كولومبيا إلى موناكو، ونجح كمهاجم ليجمع بين صفات "صانع اللعب والهداف" كمحطة لعب.

الصورة التالية تعكس الأماكن التي يمرر منها كوستا الكرة، وتعكس كيف يتحرك كمحطة لعب:

فاعلية

في إحدى المباريات، صوب 5 مرات.. 4 بين الخشبات الثلاث، وهز شباك الخصم مرتين!

مهاري

ما ميز نوعية لويس سواريز، المهارة الفائقة.. قدرته على المراوغة وحل المواقف الصعبة ورجل لرجل.. وهذه الميزة أيضا في سمات دييجو كوستا.

الخارطة التالية تحكي عن 3 مراوغات ناجحة لكوستا في مباراة صعبة، بقدر فالنسيا: