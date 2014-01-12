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كيف تقنع أصدقائك بأن رونالدو الأحق بلقب الأفضل في العالم؟

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كيف تقنع أصدقائك بأن رونالدو الأحق بلقب الأفضل في العالم؟ كيف تقنع أصدقائك بأن رونالدو الأحق بلقب الأفضل في العالم؟

كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي وفرانك ربيري، ثلاثة لاعبين يتنافسون على الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2013.

كل لاعب منهم يمتلك من المؤهلات ما يؤهله لنيل اللقب، وما يجعل مشجعيه يصرون على ذلك بل ويقنعون به المعارضين.

FilGoal.com سيحاول مساعدة محبي ومشجعي كل لاعب في تدعم وجهة نظره بأحقية نجمه في الحصول على لقب الأفضل، من خلال ثلاثة تقارير منفصلة نبدأها مع كريستيانو رونالدو.

الأرقام تؤكد أن عام 2013 يستحق تسميته بعام كريستيانو رونالدو جناح البرتغال الطائر وأفضل لاعبي ريال مدريد الإسباني.

صاحب الـ28 عاما قدم مستوي أكثر من رائع في العام المنصرم، يؤهله لنيل لقب أفضل لاعب في العالم المقرر إعلان صاحبه يوم الأثنين 13 يناير.

أرقام اللاعب هذا العام تؤكد رجوح كفته على كفتي منافسيه، ليونيل ميسي أيقونة برشلونة وفرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ.

رونالدو خاض في 2013 ستون مباراة مع النادي الملكي ومنتخب البرتغال أحرز خلالهم 69 هدفا، بواقع 59 مع العملاق الإسباني وعشرة مع برازيل أوروبا.

رونالدو لعب دورا بارزا في صناعة الأهداف لزملائه في العام الماضي بواقع 15 هدفا بشكل عام، كما شكل خطرا على دفاعات منافسيه بنجاحه في تهديد مرماهم بـ160 تسديدة.

الخلاصة، هى أن الأرقام الفردية تجعل رونالدو يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم 2013.

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