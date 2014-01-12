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الصورة التي تجعل ليفاندوفسكي نموذجيا لبايرن ميونيخ

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الصورة التي تجعل ليفاندوفسكي نموذجيا لبايرن ميونيخ الصورة التي تجعل ليفاندوفسكي نموذجيا لبايرن ميونيخ

عن ماذا يبحث بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ دوما؟ الاستحواذ.. إذن فصفقة روبرت ليفاندوسكي مثالية.

بايرن تعاقد مع المهاجم البولندي، لينتقل من بروسيا دورتموند إلى المنافس البافاري اللدود في الصيف المقبل.

ما يميز ليفاندوفسكي، ليس فقط أنه سجل 175 هدفا في 204 مباراة خاضها عبر مشواره.. لكن شيء أخر يخدم أغراض بيب.

يخرج ليفا من قدميه 38 تمريرة في المباراة الواحدة، يلعبهم من كل مكان في أرض الملعب بإتقان يبلغ 29 تمريرة صحيحة.

أما ماريو ماندزوكيتش المهاجم الحالي في بايرن، فيمرر بمعدل 21 تمريرة في المباراة.

ما يجعل ليفاندوفسكي أفضل لبيب كثيرا في محاولة اللعب بأمرين: اللعب برأس حربة، والحفاظ على الاستحواذ في الوقت نفسه.

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