كيف تقنع أصدقائك بأن ريبري الأحق بلقب الأفضل في العالم؟

فرانك ريبري، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ، ثلاثة لاعبين يتنافسون على الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2013.

كل لاعب منهم يمتلك من المؤهلات ما يؤهله لنيل اللقب، وما يجعل مشجعيه يصرون على ذلك بل ويقنعون به المعارضين.

FilGoal.com سيحاول مساعدة محبي ومشجعي كل لاعب في تدعم وجهة نظره بأحقية نجمه في الحصول على لقب الأفضل، من خلال ثلاثة تقارير منفصلة بدأت مع كريستيانو رونالدو والأن مع فرانك ريبري.

خمس بطولات فاز بهم بايرن ميونيخ في عام 2013 الاستثنائي بالنسبة للفريق البافاري، كان للاعب الوسط الفرنسي فرانك ريبري نصيب الأسد في تحقيقهم.

صاحب الـ30 عاما، فاز مع عملاق ألمانيا بألقاب الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي واختتم العام بلقب كأس العالم للأندية.

ليعد اللاعب الأكثر تحقيقا للإنجازات في العام الماضي في ظل مساهتمه الأساسية والفعالة في تتويج فريقه بكل تلك الألقاب.

أرقام ريبري في العام الماضي أيضا لا يمكن إغفالها، فاللاعب خاض 52 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده أحرز خلالهم 22 هدفا.

كما يتفوق ريبري في صناع الألعاب على الثنائي رونالدو وميسي بواقع 18 هدفا و1048 مرواغة ناجحة و2930 تمريرة صحيحة.

ريبري على صعيد نتائج المباريات التي خاضها في 365 يوما، فاز في 45 وتعادل في أربع وخسر ثلاث مباريات فقط.

الخلاصة، هى أن الألقاب تجعل ريبري يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم 2013.

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