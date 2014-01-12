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إنيستا مصاب بكدمة في الركبة

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إنيستا مصاب بكدمة في الركبة إنيستا مصاب بكدمة في الركبة

برشلونة، (إفي): أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد أن إصابة نجم خط وسطه أندريس إنيستا ليست بالخطيرة، حيث إنه يعاني فقط من كدمة في الركبة اليسرى نتيجة التدخل الذي تعرض له في مباراة أتلتيكو مدريد بالليجا السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأشار النادي، عبر موقعه الرسمي، إلى أن تطور حالته سيحدد مدى جاهزيته لخوض المباريات المقبلة مع النادي الكتالوني.

وكان إنيستا قد غادر ملعب فيسنتي كالديرون، الذي استضاف موقعة أتلتيكو مدريد، بعد تعرضه لكدمة طفيفة في الركبة اليسرى.

وتعرض اللاعب للعديد من التدخلات العنيفة طوال الشوط الأول، ليتم تبديله بين الشوطين ليحل محله الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة العائد مؤخرا من الإصابة

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