كيف تقنع أصدقائك بأن ميسي الأحق بلقب الأفضل في العالم؟

ليونيل ميسي، فرانك ربيري وكريستيانو رونالدو، ثلاثة لاعبين يتنافسون على الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2013.

كل لاعب منهم يمتلك من المؤهلات ما يؤهله لنيل اللقب، وما يجعل مشجعيه يصرون على ذلك بل ويقنعون به المعارضين.

FilGoal.com سيحاول مساعدة محبي ومشجعي كل لاعب في تدعم وجهة نظره بأحقية نجمه في الحصول على لقب الأفضل، من خلال ثلاثة تقارير منفصلة بدأت مع كريستيانو رونالدو ومرت بفرانك ربيري، وتنتهي مع ميسي.

شهد عام 2013 تعرض الساحر الأرجنتين للإصابة مرتين، في أوله وأخره، إلا أنه رغم ذلك نجح في الفوز بألقاب مع برشلونة وتأهيل الأرجنتين لمونديال 2014 بل وتحقيق أرقاما فرديا جيدة قياسا بفترات مشاركته.

وهو ما يجعل ميسي ناجحا في الخلط بين عنصري تفوق رونالدو صاروخ ريال مدريد وريبري ساحر بايرن ميونيخ الحالي.

صاحب الـ25 عاما فاز مع برشلونة بلقبي الدوري والسوبر الإسباني في ظل معاناة الفريق الكتالوني من أثار تغيير تيتو فيلانوفا بجيراردو مارتينو.

أربع بطولات فاز بهم بايرن ميونيخ في عام 2013 الاستثنائي بالنسبة للفريق البافاري، كان للاعب الوسط الفرنسي فرانك ربيري نصيب الأسد في تحقيقهم.

ميسي خاض مع برشلونة والأرجنتين في العام المنصرم 45 مباراة أحرز خلالهم 42 هدفا وصنع 15 لزملائه.

كما شهد عام 2013 تفوق اللاعب الملقب بالبرغوث على رونالدو وريبري في دقة التصويب حيث سدد 146 تسديدة بنسبة نجاح بلغت 60% مدللا على فعاليته الهجومية الكبيرة.

الخلاصة، هى أن نسبة الفعالية الهجومية لميسي مع برشلونة والأرجنتين تجعله يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2013.

طالع أيضا

كيف تقنع أصدقائك بأن رونالدو الأحق بلقب الأفضل في العالم؟

كيف تقنع أصدقائك بأن ريبري الأحق بلقب الأفضل في العالم؟