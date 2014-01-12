أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كيف تقنع أصدقائك بأن ميسي الأحق بلقب الأفضل في العالم؟

Google+ Print
كيف تقنع أصدقائك بأن ميسي الأحق بلقب الأفضل في العالم؟ كيف تقنع أصدقائك بأن ميسي الأحق بلقب الأفضل في العالم؟

ليونيل ميسي، فرانك ربيري وكريستيانو رونالدو، ثلاثة لاعبين يتنافسون على الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2013.

كل لاعب منهم يمتلك من المؤهلات ما يؤهله لنيل اللقب، وما يجعل مشجعيه يصرون على ذلك بل ويقنعون به المعارضين.

FilGoal.com سيحاول مساعدة محبي ومشجعي كل لاعب في تدعم وجهة نظره بأحقية نجمه في الحصول على لقب الأفضل، من خلال ثلاثة تقارير منفصلة بدأت مع كريستيانو رونالدو ومرت بفرانك ربيري، وتنتهي مع ميسي.

شهد عام 2013 تعرض الساحر الأرجنتين للإصابة مرتين، في أوله وأخره، إلا أنه رغم ذلك نجح في الفوز بألقاب مع برشلونة وتأهيل الأرجنتين لمونديال 2014 بل وتحقيق أرقاما فرديا جيدة قياسا بفترات مشاركته.

وهو ما يجعل ميسي ناجحا في الخلط بين عنصري تفوق رونالدو صاروخ ريال مدريد وريبري ساحر بايرن ميونيخ الحالي.

صاحب الـ25 عاما فاز مع برشلونة بلقبي الدوري والسوبر الإسباني في ظل معاناة الفريق الكتالوني من أثار تغيير تيتو فيلانوفا بجيراردو مارتينو.

أربع بطولات فاز بهم بايرن ميونيخ في عام 2013 الاستثنائي بالنسبة للفريق البافاري، كان للاعب الوسط الفرنسي فرانك ربيري نصيب الأسد في تحقيقهم.

ميسي خاض مع برشلونة والأرجنتين في العام المنصرم 45 مباراة أحرز خلالهم 42 هدفا وصنع 15 لزملائه.

كما شهد عام 2013 تفوق اللاعب الملقب بالبرغوث على رونالدو وريبري في دقة التصويب حيث سدد 146 تسديدة بنسبة نجاح بلغت 60% مدللا على فعاليته الهجومية الكبيرة.

الخلاصة، هى أن نسبة الفعالية الهجومية لميسي مع برشلونة والأرجنتين تجعله يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2013.

طالع أيضا

كيف تقنع أصدقائك بأن رونالدو الأحق بلقب الأفضل في العالم؟

كيف تقنع أصدقائك بأن ريبري الأحق بلقب الأفضل في العالم؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع