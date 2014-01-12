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حفل محمد عساف في رام الله تظلله الأعلام العربية

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حفل محمد عساف في رام الله تظلله الأعلام العربية حفل محمد عساف في رام الله تظلله الأعلام العربية

عندما كان محمد عساف يحيي حفلاته خارج فلسطين، كان علم فلسطين يرتفع على مسارح أمريكا وأوروبا، وحين عاد إلى بلده رفع أعلام الدول العربية، في خطوة لافتة منه.
وقد أحيا عساف حفله الأولى الذي كان ناجحاً في رام الله العاصمة الثقافية لفلسطين بمناسبة الاحتفال السنوي الخامس للهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون فلسطين في قصر رام الله الثقافي بمشاركة عدد من الفنانين الفلسطينين.
ومن المقرر أن يزور عساف غزة مطلع شهر فبراير المقبل لإقامة ثلاث حفلات فيها.

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سيدتي