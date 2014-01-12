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قبيلة بالسويس تسلم 50 قطعة سلاح استجابة لنداء "السيسي"

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قبيلة بالسويس تسلم 50 قطعة سلاح استجابة لنداء "السيسي" قبيلة بالسويس تسلم 50 قطعة سلاح استجابة لنداء "السيسي"

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 53 دقيقة

سلمت قبيلة العيايدة غرب القناة، أكثر من 50 قطعة سلاح آلي، وأكثر من 3500 طلقة متعددة الأعيرة، وعدد من القنابل اليدوية إلى الجيش الثالث الميداني، خلال مبادرة لتسليم السلاح حضرها عدد من شيوخ القبائل والعشائر والقيادات التنفيذية والشعبية بالسويس؛ استجابة للدعوة التي وجهها الفريق أول عبدالفتاح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، إلى شيوخ القبائل والعشائر ومواطني سيناء؛ لمعاونة جهود القوات المسلحة في استعادة الأوضاع الأمنية والقضاء على الإرهاب.

ونقل اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني، تحيات الفريق "السيسي" للقبائل العربية، ومواطني وبدو السويس وجنوب سيناء، مؤكدًا على أهمية التعاون الكامل بين المواطنين والقوات المسلحة، والشرطة المدنية، لاستعادة الأمن والاستقرار على أرض .

وأشاد عسكر، بالمبادرة الوطنية لقبيلة العيايدة والتي تعد أول قبيلة عربية غرب القناة، تسلم الأسلحة والذخائر التي بحوزتها، وتشجيع باقي القبائل على تسليم الذخائر والأسلحة غير المرخصة، تقديرًا منها للأوضاع الأمنية الراهنة وثقتها في قدرة القوات المسلحة على تأمين أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، واستمرارًا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة لفرض سيطرتها الأمنية في سيناء، تمكنت عناصر الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع أهالي سيناء الشرفاء من أبناء عشيرة السعيرات من ضبط مدفع مضاد للطائرات بكامل تجهيزاته محمل على عربة نصف نقل، وأربعة رشاشات نصف بوصة، و" آر بي جي "، وكمية كبيرة من الذخائر بعد مهاجمة إحدى المجموعات التكفيرية بمنطقة نخل في سيناء والتي كانت تخطط لمهاجمة عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والأمنية داخل القاهرة خلال الفترة القادمة.

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