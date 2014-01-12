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اكتشاف خلايا فريدة فى دم المصابين بالنوبات القلبية

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اكتشاف خلايا فريدة فى دم المصابين بالنوبات القلبية اكتشاف خلايا فريدة فى دم المصابين بالنوبات القلبية

نشرت "بى بى سى" أن مجموعة من الباحثين بمعهد سكريبس للأبحاث بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة، قاموا باكتشاف خلايا فريدة توجد فى مجرى دم المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية.

وأشارت إلى أن الفريق أجرى الدراسة على 111 شخصا لأجل ملاحظة الفرق بين الأصحاء والمصابين بنوبة قلبية، حيث كان 79 مصابا بنوبة قلبية و25 أصحاء تماماً و9 يتناولون أدوية للأوعية الدموية.

وأوضح العلماء أن تكوين النوبة القلبية تكون بتراكم لويحات دهنية فى جدران الأوعية الدموية، ثم تتمزق فتخرج الخلايا الطلائية المبطنة للأوعية ومعها ترسبات تمنع تدفق الدم فى أوعية القلب وبالتالى تحدث النوبة.

من جانبه، قال البروفيسور بيتر كوهن- أحد الباحثين- "هدفنا من الدراسة هو إثبات وجود الخلايا الطلائية فقط فى مرضى النوبات وليس الأصحاء، ولقد أثبتنا ذلك فعلا، وخطوتنا التالية هى معرفة تواجد تلك الخلايا فى المراحل الأولى من النوبة القلبية".

كما علق دكتور مايك نابتون، من مؤسسة القلب البريطانية على النتائج، قائلا "إنه على المدى القصير والمتوسط لا يمكن أن تغير المملكة المتحدة من إستراتيجيات علاج واكتشاف النوبات القلبية، لأننا بالفعل نمتلك وسائل جيدة للعلاج والتشخيص، ونهدف إلى تحسين مستويات العلاج وتقليل آلام هؤلاء المرضى".

وأضاف دكتور مايك، أن هذه الدراسة تضع حجر الأساس لإستراتيجيات مختلفة فى المستقبل إن استطعنا استخدامها للتنبؤ بالنوبة فى مراحلها المبكرة.

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