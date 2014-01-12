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المصابون بنقص المناعة أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفصل الصديدى

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المصابون بنقص المناعة أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفصل الصديدى المصابون بنقص المناعة أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفصل الصديدى

يقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس إن التهاب المفاصل الصديدى أكثر حدوثا فى كبار السن، بسبب نقص وخلل فى جهاز المناعة أو وجود بعض الأمراض التى تؤثر على المناعة مثل مرض السكر أو من يتناولون أدوية مثبطات الكورتيزون والعقاقير المثبطة لجهاز المناعة، لافتا إلى أن من الممكن أن تتم الإصابة عن طريق إجراء بعض العمليات الجراحية فى المفصل والعظام، وكذلك عند تدخل مناظير المفاصل غير المعقمة التى تتسبب فى نقل العدوى للمفاصل.

ويضيف "عادل" أن من أعراض التهاب المفاصل الصديدى وجود ألم شديد مع تورم فى المفصل ويفقد المفصل حركته ووجود ارتفاع فى درجة حرارة الجسم والمفصل، وعند إجراء الفحوصات يظهر فى صورة الدم ارتفاع فى عدد كرات الدم البيضاء وزيادة نسبة سرعة الترسيب فى الدم وزيادة بروتين سى التفاعلى، ويتم تأكيد التشخيص عن طريق سحب سائل من داخل المفصل وتحليله وعمل له مزرعة.

ويوضح أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم والمناعة جامعة عين شمس أن العلاج يكون عن طريق سحب الصديد من داخل المفصل سواء عن طريق إبرة أو عن طريق منظار المفصل ويتم إعطاء المضاد الحيوى المناسب على حسب نتيجة مزرعة التحليل لمدة لا تقل عن 6 أسابيع متصلة، ويتم علاج العوامل التى أدت لحدوث الالتهاب الصديدى.

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