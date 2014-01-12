مكياج ديانا كرزون بين البرونزي والوردي

أتقنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون الكثير من طرق المكياج في إطلالاتها المتعددة؛ فهي تطل علينا بمكياج جديد وعيون ساحرة في كلّ مرة نراها على الشاشات.

وبالرغم من اختلاف وتنوع إطلالات ديانا كرزون إلا أنها تظهر دائماً غاية في التألق. ولعلّ السر في ذلك هو اعتمادها في معظم إطلالاتها اللون الوردي والظلال اللامعة بما يزيد من أنوثتها وجاذبية ملامحها.

ولتتعرفي أكثر إلى مكياج ديانا كرزون، إليك هذه الأساسيات:

• تهتم ديانا كرزون بوضع طبقة من الأساس الجيّد على بشرتها حتى تخفي أيّ عيب أو شائبة، كما تنصح بضرورة اختيار لون الأساس المطابق للون البشرة حتى تظهر البشرة بلونها الطبيعي، فمحاولة تفتيح البشرة بواسطة الأساس قد تجعل مظهرك مصطنعاً.

• أما عن الكونسيلر فتستخدمه بلون أفتح من لون الأساس قليلاً؛ وذلك حتى يخفي أيّ مظاهر تعب أو إرهاق، مع ترك لمسة مشرقة على العينين.

• وبخصوص العيون فإنها تهتم أولاً بوضع طبقة من الظلال الأبيض اللامع على كامل الجفن كقاعدة للظلال كي تزيد من جاذبية الإطلالة، ولتمنح العين مزيداً من السحر والأنوثة.

• كما تقوم برسم عينيها دائماً بالأي لاينر الكريمي الأسود من الداخل والخارج؛ لأنها تؤمن بأهمية الأي لاينر في إبراز العينين وإظهار سحرهما.

• وبخصوص البلاشر فإنها تقوم بتغيير لونه حتى تغير من إطلالتها حسب المناسبة.

• وعن أحمر الشفاه فهو جريء تارة، وبرونزي تارة أخرى، ولكنه في الأغلب ورديّ وهادئ اللون.

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