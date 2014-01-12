3 خطوات للتخلص من الرؤوس السوداء

للتخلص من الرؤوس السوداء، نجد الكثير من الأقنعة التي تعتمد على الزبادي والخميرة والليمون. ولكن "سيِّدتي نت" يؤكد لك بأن هذه الأقنعة لن تجدي نفعاً إلا إذا اتبعت هذه النصائح الثلاث:

1- المداومة

لن تستطيعي التخلص من الرؤوس السوداء نهائياً إلا إذا داومت على اتباع روتين يومي أو شبه يومي للتخلص منها، فهناك العديد من الأقنعة التي قد تكون ذات فاعلية جيدة جداً على البشرة، ولكنها تفقد فاعليتها، بسبب عدم الانتظام في تكرارها بشكل دوري.

2- تفتيح المسام

قبل البدء في استخدام القناع المناسب للتخلص من الرؤوس السوداء، عليك أولاً أن تقومي بتفتيح مسام المناطق المليئة بالرؤوس السوداء كمنطقة الأنف، وبين الحاجبين، والخد، والذقن.

وتتم عملية تفتيح المسام باستخدام أداة البخار الخاصة بذلك؛ وإذا تعذر عليك توفير هذه الآلة في المنزل، يمكنك الاستعاضة عنها بقدر فيه ماء مغلي. أضيفي ماء الورد أو بعض زهور البابونج أو الشاي الأخضر إلى الماء المغلي، واستمري في تمرير مناطق وجهك المليئة بالرؤوس السوداء فوقه لمدة ربع ساعة.

3- القناع المناسب

والآن، أنت مستعدة لتطبيق القناع المناسب للتخلص من الرؤوس السوداء، ويمكنك تجربة العديد من الوصفات الطبيعية لمدة أسبوع، ثم اختيار الوصفة الملائمة لبشرتك، والأكثر تأثيراً في الرؤوس السوداء، ومن هذه الأقنعة السريعة:

• امزجي ملعقة من دقيق الشوفان مع ملعقة من مسحوق اللوز والقليل من الماء.

• امزجي بياض بيضة مع مقدار متساوٍ من عصير الليمون.

• امزجي القليل من الليمون مع الجلسرين.

• خففي ملعقة من خلّ التفاح بالقليل من الماء.

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