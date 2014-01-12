الليلة.. حسام عيسى ضيف قناة "التحرير" للحديث عن ترشيح "السيسي" للرئاسة

كتب : فاطمة النشابي منذ 55 دقيقة

تستضيف الإعلامية جيهان منصور، اليوم، الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، في برنامج "دستور مصر"، على قناة التحرير.

يكشف "عيسى" خلال اللقاء، موقفه من ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة، وأسباب استمرار باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي، في التدريس بجامعة القاهرة، فضلًا عن حديثه عن وسائل التصدي لأعمال الشغب ومحاولات تعطيل الدراسة والامتحانات، التي تشهدها بعض الجامعات على يد طلاب الإخوان.

يذاع البرنامج، من السبت إلى الأربعاء، من 3 عصرًا وحتى 6 مساءً.