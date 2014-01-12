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3 تصاميم كلاسيكية من "Reshond"

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3 تصاميم كلاسيكية من "Reshond" 3 تصاميم كلاسيكية من "Reshond"

تتميز ماركة الأزياء "Reshond" بتصاميمها الأنيقة وتفاصيلها المتقنة، وهذا ما شاهدناه سابقاً في مجموعتها الرمضانية المستوحاة من الطابع الأوروبي الأنيق

قدمت ماركة الأزياء الشابة في آخر مجموعاتها مجموعة جديدة مكونة من3  فساتين مميزة بتصاميم وألوان كلاسيكية ناعمة، وقالت الدار عن هذه المجموعة: "لأن الفساتين هي الخيار المفضل لكل امرأة، فقد كان هدفنا تجهيز هذه القطع ليصبح لدى من تقتنيها قطعة كلاسيكية يمكن أن ترتديها في أي وقت". 

احتوت المجموعة على فستان أبيض ضيق مطعّم باللؤلؤ بتفاصيل جميلة على الظهر، وفستان أسود بتصميم ناعم وطبقات على الكتف أضافت له مزيداً من التميّز، بالإضافة إلى فستان كحلي بتصميم ناعم وفتحة ظهر ناعمة.

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سيدتي

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