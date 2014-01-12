5 سنوات في أناقة نجمات "Golden Globes"

ينتظر المتابعون لأخبار الموضة والأزياء حفل "Golden Globes" باعتباره واحداً من أبرز احتفالات السجادة الحمراء، ولإطلالات النجمات فيه دور كبير في تحديد اتجاهات الموضة العالمية، وقد شاهدنا في السنوات الماضية عدداً من أجمل الإطلالات التي لن تغيب عن ذاكرتنا، وسنتذكرها كأجمل الإطلالات في التاريخ.

وفي ما يلي نعرض لك أجملها في السنوات الخمس الماضية:

في حفل عام 2009، كان اللون الأبيض هو اللون الطاغي على إطلالات السجادة الحمراء، حيث ظهر في 3 إطلالات جذابة، وهي: إطلالة النجمة Beyonce، والممثلة Eva Mendes، بالإضافة إلى إطلالة Miley Cyrus الناعمة. و بما أن اللون الأبيض هو خيار النجمات لإطلالة مثالية على السجادة الحمراء، فقد اختارته النجمة Kate Hudson في لوك ملكي جذاب في حفل 2010

تبهرنا اختيارات Angelina Jolie على السجادة الحمراء دائماً، وفي حفل "Golden Globes" لعام 2011 ظهرت بكامل أناقتها في لوك ملكي جميل من تصميم ايلي صعب، كما أعجبنا بإطلالة Anne Hathaway في نفس الحفل بفستان بني براق من Armani. ولا يمكن أن تغيب عن أذهاننا إطلالة Charlize Theron الملكية بفستان وردي رائع من "Dior" في حفل عام 2012.

و بالنسبة لحفل العام الماضي، فقد كان مزدحماً بأجمل إطلالات السجادة الحمراء، ولفتنا منها: إطلالة Emily Blunt بفستان ذهبي ذو تصميم عصري جميل، و Jessica Alba التي تألقت بلوك برتقالي مشرق، وبالتأكيد Jennifer Lopez بفستان جميل من مصممها المفضل زهير مراد.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات في حفل "Golden Globes" في السنوات الخمس الماضية، وانتظري معنا إطلالات جديدة من حفل "Golden Globes” لهذا العام.

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