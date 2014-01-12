طلاب بجامعة أسيوط يبتكرون ماكينة لتصنيع الشموع

قام مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بتصميم ماكينة أوتوماتيكية لتصنيع الشموع لتوفير 60 مليون جنيه سنوى إجمالى استيراد مصر من السوق الخارجى للشمع وقد نال الابتكار إعجاب العديد من الأساتذة والمستثمرين والمكاتب الهندسية وحصدت الفكرة العديد من الجوائز أبرزها الوصول إلى المرحلة الثانية فى مسابقة un100 ضمن أفضل 25 مشروع وهى المسابقة التى نظمتها جامعة النيل وتهدف الشباب أصحاب الابتكارات المتميزة على مستوى الجامعات المصرية .

وقال الطالب محمود خميس أبو اليزيد – قائد الفريق – جاءت فكرة تصنيع ماكينة أوتوماتيكية لإنتاج الشموع للعمل على زيادة إنتاج الشموع فى وقت قصير وبجودة عالية تناسب مع السوق المصرى بصورة أوتوماتيكية ، مؤكداً أن الماكينة ستقوم بإنتاج أكثر من شموع الإنارة وشموع الزينة ولن تكون مقتصرة على نوع واحد من الشموع ، حيث تبلغ تكلفة الماكينة الأوتوماتيكية ما يقرب من 20 ألف جنيه فقط فى حين وصول الماكينات المستوردة إلى ما يقرب من 50 ألف جنيه .

وقد أشار الطالب محمد عصام تغيان – المتطوع للعمل بدراسة السوق فى الفريق – أهمية إنتاج الشموع بجوده عالية وسعر مناسب وهو ما حبب له التطوع للعمل فى الفريق وأكد على وجود فجوة كبيرة فى جودة الشموع الموجودة فى صعيد مصر ، وقد قام الفريق القانونى المتطوع بتسجيل الفكرة فى الشهر العقارى حتى يضمن الفريق عدم استغلال أى جهة أخرى .

وتحدثت الطالبة أميرة يحيى محمد – المتطوعة بالعمل فى الفريق على إمكانية تحصيل العجز الموجود فى السوق المصرى من شموع الإنارة وشموع الزينة فى خلال 6 إلى 8 شهور، كما أكدت على بدأ تنفيذ مصنع لإنتاج شموع الإنارة وشموع الزينة بداية من شهر فبراير القادم .