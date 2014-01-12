بوتين يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأشخاص إثارة للإعجاب

شغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأشخاص إثارة للإعجاب، والتي وضعتها صحيفة “تايمز” البريطانية حسب نتائج استطلاع للرأي. تصدّر هذه القائمة مؤسس شركة “ميكروسوفت” بيل غيتس،

وجاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما في المرتبة الثانية. واتضح أن الرئيس بوتين يثير إعجاب الناس أكثر من بابا الفاتيكان فرنسيس الذي احتل المرتبة الرابعة في القائمة.

أما ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ورغم أنها في المرتبة الـ 17 إلا أنها تقدّمت على نجم الأوبرا وينفري وعلى الممثلة أنجلينا جولي بحسب “روسيا اليوم” .

شمل الاستطلاع الذي أجرته خدمة “يوغوف” عن طريق الهاتف والانترنت 13895 شخصا من 13 دولة بما فيها روسيا.

ومما يذكر أن صحيفة “تايمز” كانت قد وصفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية العام الماضي بـ “شخصية عام 2013 على الساحة الدولية”، مشيرة إلى النجاحات التي حققها في السياسة الخارجية وخاصة التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة سمحت بتجنب العمل العسكري في سورية شرط تصفية ترسانتها الكيميائية، وكذلك تقديم قرض كبير لأوكرانيا، الأمر الذي ساعد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تصدر الرئيس بوتين في نهاية أكتوبر قائمة “فوربس” للأشخاص الأكثر نفوذا في العالم.