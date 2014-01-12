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279 حالة غش بامتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسيوط‎

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279 حالة غش بامتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسيوط‎ 279 حالة غش بامتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسيوط‎

أرشيفية

بلغت حصيلة حالات الغش المضبوطة في كليات جامعة أسيوط 279 حالة، وذلك خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن كلية الحقوق جاءت فى المقدمة حيث تم ضبط 135 حالة تتضمن 116 حالة فى التعليم المفتوح و12 فى الانتظام و7 حالات في الانتساب الموجه، وتليها كلية الآداب حيث بلغت حصيلة حالات الغش بها 96 حالة منها 81 حالة في التعليم المفتوح ، وحالتين فقط في الانتظام ، و13 حالة في الانتساب الموجه ، مضيفاً أنه في كلية التجارة تم ضبط 29 حالة تتضمن 22 حالة فى التعليم المفتوح و4 حالات فى الانتظام و3 حالات فقط فى الانتساب الموجه.

بينما تم ضبط 8 حالات فى كلية الخدمة الاجتماعية تتضمن حالتين فى الانتظام و6 حالات فى الانتساب ، كما تم ضبط حالتين فى ثلاث كليات هم التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية .

أما فى فرعها بالوادى الجديد فقد تم ضبط حالتين غش فى كل من كليتى التربية والآداب بينما تم ضبط حالة واحدة فقط فى كلية التربية الرياضية.

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