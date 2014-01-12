كؤوس الشوكولاتة من مطبخ منال العالم

المقادير للكؤوس:

- نصف باكيت عجينة الجلاش

- ربع كوب زبدة، مذابة

- ملعقتان كبيرتان زيت ذرة

المقادير للحشو:

- 1 كوب كريما

- 100 غرام شوكولاتة

- 1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

- ربع ملعقة صغيرة فانيليا، سائلة

- 4 مكعبات جبن كريمي، ليّن

- نصف كوب سكر ناعم بودرة

للتزيين: فاكهة طازجة

شوكولاتة بيضاء

طريقة التحضير:

1- سخّني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وأحضري قوالب «كاب كيك» صغيرة الحجم.

2- الكؤوس: ضعي الزبدة في طبق صغير، وأضيفي الزيت، وأحضري فرشاة متوسطة الحجم.

3- امسحي، باستعمال الفرشاة، رقاقة من العجينة بخليط الزبدة والزيت، وضعي فوقها رقاقة أخرى ثم امسحيها، واعملي 4 أو 5 رقاقات.

4- قطّعي، باستعمال قطاعة مقاس 6 أو 7 سنتيمترات، العجينة إلى دوائر، وضعي الدوائر في القوالب.

5- أدخلي القوالب إلى الفرن، واخبزي العجينة من 10 دقائق إلى 12 دقيقة، إلى أن تصبح ذهبيّة اللون، ثم أخرجي القوالب من الفرن واتركي الكؤوس المخبوزة إلى أن تبرد تماماً.

6- الحشو: ضعي في قدر صغيرة ربع كوب من الكريما، وسخّني على نار هادئة، وأضيفي الشوكولاتة والقهوة والفانيليا، وقلّبي باستمرار إلى أن تذوب الشوكولاتة، وأبعدي القدر عن النار لتضيفي بقية الكريما. ودعيها جانباً إلى أن تبرد.

7- ضعي، في وعاء الخلاط، الجبن والسكر، وثبّتي المضرب الشبكي واخفقي على سرعة متوسطة إلى أن تصبح الجبنة ليّنة. وأضيفي خليط الشوكولاتة واخفقي إلى أن تحصلي على كريما شوكولاتة هشة.

8- ضعي كريما الشوكولاتة في كيس تزيين، واملئي الكؤوس بالكريما. ثم، ضعيها في الثلاجة بضع دقائق إلى أن تتماسك الكريما، وزيّنيها بالفاكهة وانثري عليها بعض الشوكولاتة البيضاء.

فكرة منال:

- استعملي مبشرة الخضراوات لبشر الشوكولاتة إلى شرائح رقيقة للتزيين.

- يمكنك الاحتفاظ بالكؤوس المخبوزة لأيام عدة: ضعيها في علبة بلاستيكية، وأغلقيها بإحكام واحفظيها بالثلاجة، وعند اللزوم احشيها بما يحلو لك من موالح أو حلويات.

(مدة الطهي 10 دقائق).

(هذه المقادير تكفي 40 قطعة تقريباً).

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