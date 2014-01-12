أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

كؤوس الشوكولاتة من مطبخ منال العالم

Google+ Print
كؤوس الشوكولاتة من مطبخ منال العالم كؤوس الشوكولاتة من مطبخ منال العالم

المقادير للكؤوس:
- نصف باكيت عجينة الجلاش
- ربع كوب زبدة، مذابة
- ملعقتان كبيرتان زيت ذرة

المقادير للحشو:
- 1 كوب كريما
- 100 غرام شوكولاتة
- 1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
- ربع ملعقة صغيرة فانيليا، سائلة
- 4 مكعبات جبن كريمي، ليّن
- نصف كوب سكر ناعم بودرة
للتزيين: فاكهة طازجة
شوكولاتة بيضاء

طريقة التحضير:
1- سخّني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وأحضري قوالب «كاب كيك» صغيرة الحجم.
2- الكؤوس: ضعي الزبدة في طبق صغير، وأضيفي الزيت، وأحضري فرشاة متوسطة الحجم.
3- امسحي، باستعمال الفرشاة، رقاقة من العجينة بخليط الزبدة والزيت، وضعي فوقها رقاقة أخرى ثم امسحيها، واعملي 4 أو 5 رقاقات.
4- قطّعي، باستعمال قطاعة مقاس 6 أو 7 سنتيمترات، العجينة إلى دوائر، وضعي الدوائر في القوالب.
5- أدخلي القوالب إلى الفرن، واخبزي العجينة من 10 دقائق إلى 12 دقيقة، إلى أن تصبح ذهبيّة اللون، ثم أخرجي القوالب من الفرن واتركي الكؤوس المخبوزة إلى أن تبرد تماماً.
6- الحشو: ضعي في قدر صغيرة ربع كوب من الكريما، وسخّني على نار هادئة، وأضيفي الشوكولاتة والقهوة والفانيليا، وقلّبي باستمرار إلى أن تذوب الشوكولاتة، وأبعدي القدر عن النار لتضيفي بقية الكريما. ودعيها جانباً إلى أن تبرد.
7- ضعي، في وعاء الخلاط، الجبن والسكر، وثبّتي المضرب الشبكي واخفقي على سرعة متوسطة إلى أن تصبح الجبنة ليّنة. وأضيفي خليط الشوكولاتة واخفقي إلى أن تحصلي على كريما شوكولاتة هشة.
8- ضعي كريما الشوكولاتة في كيس تزيين، واملئي الكؤوس بالكريما. ثم، ضعيها في الثلاجة بضع دقائق إلى أن تتماسك الكريما، وزيّنيها بالفاكهة وانثري عليها بعض الشوكولاتة البيضاء.

فكرة منال:
- استعملي مبشرة الخضراوات لبشر الشوكولاتة إلى شرائح رقيقة للتزيين.
- يمكنك الاحتفاظ بالكؤوس المخبوزة لأيام عدة: ضعيها في علبة بلاستيكية، وأغلقيها بإحكام واحفظيها بالثلاجة، وعند اللزوم احشيها بما يحلو لك من موالح أو حلويات.

(مدة الطهي 10 دقائق).
(هذه المقادير تكفي 40 قطعة تقريباً).

تابعوا دائماً تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ  وجميع الوصفات العربية والغربية المميزة، وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي