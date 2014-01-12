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الصحافة الكتالونية: برشلونة قدم مباراة ممتازة.. وبكنباور بعث من جديد

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الصحافة الكتالونية: برشلونة قدم مباراة ممتازة.. وبكنباور بعث من جديد الصحافة الكتالونية: برشلونة قدم مباراة ممتازة.. وبكنباور بعث من جديد

برشلونة، (إفي): أشادت الصحافة الكتالونية بالأداء الذي ظهر به برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الـ19 من الليجا، مؤكدة أن البرسا "لم ينقصه سوى هز الشباك".

وأكدت صحيفة "سبورت" على موقعها الالكتروني "لم ينقص برسا سوى تسجيل الأهداف"، وذلك في مطلع تقرير مطول أفردته للقاء، وكشفت فيه ظهور كل فريق في مباراة أمس بأسلوب لعبه الذي يميزه.

وأشارت إلى أن برشلونة القرن الواحد والعشرين فاز بالليجا في سبع من أصل ثماني مرات توج فيها بطلا للشتاء.

أما صحيفة "الموندو ديبورتيفو" فأشادت بالمستوى الذي ظهر به مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، حيث أطلقت عليه اسم "بيكنباور"، في اشارة إلى فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية والرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ.

وأضافت أن بيكيه تمكن من الحد من خطورة نجم أتلتيكو مدريد دييجو كوستا، مشيرة "مستوى كبير لقلب الدفاع أمام المهاجم الأخطر في الليجا".

وتعادل أتلتيكو مدريد سلبيا مع برشلونة، لينهيا الدور الأول من الدوري الإسباني في الصدارة برصيد 50 نقطة لكل منهما، ولكن فارق الأهداف يحسم المركز الأول لصالح البرسا.

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