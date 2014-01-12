الجراحة وتجنب الإمساك.. الحل الأمثل فى علاج حالات الشرخ الشرجى

الشرخ هو قطع بالغشاء المبطن للشرج، أو جرح بالشرج وعادة ما يكون بسبب الإمساك أو فى السيدات أثناء الولادة الطبيعية، ويسبب ألما خاصة أثناء التبرز وقد يحدث نزيف من الشرج، ولكن عادة ما يكون نزيفا بسيطا.

ويقول د. شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير مستشفى مصر للطيران، إن أهم المضاعفات فى حالة عدم شفاء الشرخ الشرجى، خلال أسبوعين يتحول إلى شرخ مزمن، وبالتالى تقل فرص العلاج الدوائى تماما، ومن مضاعفاته أنه إذا حدث للمريض يمكن أن يحدث ارتجاع للشرخ مرة أخرى، أن يمتد إلى عضلات الشرج الداخلية أو الخارجية وهو ما يجعل علاجه أصعب.

وأشار إلى أن العلاج الدوائى يكون مفيدا جدا، قبل حدوث المضاعفات، ولكن مع طول فترة الشرخ يكون الحل الجراحى هو الأمثل مع المتابعة بعد الجراحة، وتجنب حدوث الإمساك لضمان التماثل الكامل للشفاء.

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