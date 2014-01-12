الرئيس عدلي منصور يوجه كلمة اليوم للشعب احتفالا بالمولد النبوي

يوجه الرئيس عدلى منصور كلمة اليوم إلى الشعب المصرى، احتفالاً بذكرى المولد النبوى الشريف، كما سيلقى أيضاً كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة بهذه المناسبة، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس قبيل الاحتفال بكل من الدكتور الطيب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للوقوف على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزهر الشريف جامعاً وجامعة، ومناقشة سبل النهوض بدور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، حفاظا على رسالته التنويرية الوسطية، باعتباره مركز الإشعاع الدينى فى المنطقة بأسرها.

وسيشهد الاحتفال قيام الرئيس بتكريم عدد من رموز الدعوة الإسلامية ورجالات الأوقاف فى مصر والعالم العربى.