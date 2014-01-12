مايكروسوفت تطلق ” ويندوز 9″ في 2015

كشفت مصادر مقربة من شركة مايكروسوفت عن نيتها إطلاق نظام تشغيل “ويندوز 9″ في أبريل من العام المقبل، ضمن برنامج عام للتحديث والتطوير لمنتجات عدة لمايكروسوفت.

وكان المدون التقني المتخصص “بول ثورت” قد أشار إلى عزم مايكروسوفت عرض رؤيتها الخاصة حول نظام التشغيل المقترح في مؤتمرها للمطورين Build 2014، المقرر عقده في أبريل المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن مايكروسوفت تعمل على تغيير تجربة الاستخدام في الجيل القادم من نظام “ويندوز”، دون الإفصاح عن التغييرات المتوقعة، لكن توقعات الخبراء تشير إلى أن التركيز سينصب على البرامج.

يشار إلى مايكروسوفت تعمل حاليا على تقديم تحديث جديد يسمى Update 1 لنظامها التشغيلي ويندوز 8.1.