سيول محدودة بمنطقة "بئر جريد" مركز نخل بوسط سيناء

تعرضت منطقة "بئر جريد" مركز نخل بوسط سيناء لسيول محدودة مساء أمس السبت، نتيجة لتجمع مياه الأمطار من روافد الوديان وتحركها عبر مجارى السيول إلى المنطقة.

وأكدت المصادر وشهود العيان أن مياه السيول لم تؤثر على الطرق أو حركة السير بالمنطقة، كما لم تؤثر على المنشآت فى المنطقة، ولم تقع أية خسائر مادية أو بشرية.

وقد تفاءل المواطنون، خاصة المزارعون، بوصول مياه السيول إلى المنطقة لإمكان زراعة مساحات كبيرة من القمح والشعير والمحاصيل الشتوية عليها.

وأكد المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بمحافظة شمال سيناء أنه تم توفير كميات مناسبة من تقاوى القمح والشعير بمقار الجمعيات الزراعية ومخازن الإدارة الزراعية لتوزيعها على المزارعين.

ومن جهة أخرى، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة مع غرف العمليات الأخرى بمركزى نخل والحسنة بوسط سيناء، ومع باقى الجهات المعنية لإمكان متابعة مجرى السيل ومراقبة تطوراته أولا بأول.

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