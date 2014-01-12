أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سيول محدودة بمنطقة "بئر جريد" مركز نخل بوسط سيناء

Google+ Print
سيول محدودة بمنطقة "بئر جريد" مركز نخل بوسط سيناء سيول محدودة بمنطقة "بئر جريد" مركز نخل بوسط سيناء

تعرضت منطقة "بئر جريد" مركز نخل بوسط سيناء لسيول محدودة مساء أمس السبت، نتيجة لتجمع مياه الأمطار من روافد الوديان وتحركها عبر مجارى السيول إلى المنطقة.

وأكدت المصادر وشهود العيان أن مياه السيول لم تؤثر على الطرق أو حركة السير بالمنطقة، كما لم تؤثر على المنشآت فى المنطقة، ولم تقع أية خسائر مادية أو بشرية.

وقد تفاءل المواطنون، خاصة المزارعون، بوصول مياه السيول إلى المنطقة لإمكان زراعة مساحات كبيرة من القمح والشعير والمحاصيل الشتوية عليها.

وأكد المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بمحافظة شمال سيناء أنه تم توفير كميات مناسبة من تقاوى القمح والشعير بمقار الجمعيات الزراعية ومخازن الإدارة الزراعية لتوزيعها على المزارعين.

ومن جهة أخرى، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة مع غرف العمليات الأخرى بمركزى نخل والحسنة بوسط سيناء، ومع باقى الجهات المعنية لإمكان متابعة مجرى السيل ومراقبة تطوراته أولا بأول.

للمزيد من أخبار المحافظات...

محافظ الغربية يطالب المواطنين بالتصويت بنعم على الدستور

اليوم.. مؤتمر جماهيرى للتعريف بالدستور فى طنطا بحضور عمرو موسى

بالصور.. وقفة تأييد للسيسى والدعوة للنزول يومى الاستفتاء

مسيرة بالسيارات للقوى السياسية بالبحر الأحمر للمشاركة فى الاستفتاء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365