"the voice": هل ورطت حليمة كاظم الساهر؟

فاجأ الفنان كاظم الساهر المتابعين للحلقة الثالثة من مرحلة الصوت وبس في برنامج "ذا فويس" بضمّه الشابة المغربية حليمة العلوي التي اعتبرها البعض أنها لا تستحق أن تكون في فريقه لعدم امتلاكها قدرات صوتية كغيرها من المشتركين.

طرد حليمة

حليمة وجه معروف في القناة الثانية المغربية، وكانت تقوم بتقديم برنامج "أجيال" إلى جانب الإعلامي صامد غيلان، وقد تردد أنه تمّ طردها بسبب إساءتها للقناة، وهذا الأمر لم يشفع لها حيث لاقت هجوماً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ضعف صوتها وأن الساهر أخفق في اختياره لها.

استمرار المنافسة

استمرت المنافسة بين المدربين الأربعة لضمّ المواهب إلى فرقهم، وعوّض صابر عن الحلقات الماضية التي لم يستقطب فيها أي موهبة، وضمّ 3 مواهب قوية جداً إلى فريقه، ومن الممكن أن تصل إلى النهائيات لاسيما المشتركة المصرية مروى ناجي التي التفتت لها كراسي الحكام الأربعة ، وحظيت بإعجاب كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وبدأ البعض يهنئها بحمل لقب "ذا فويس" وبأنها تستحق بجدارة اللقب .

موهبة فقط لعاصي

عاصي لم يضمّ إلا موهبة واحدة إلى فريقه في هذه الحلقة على عكس الحلقات السابقة التي كانت له حصة الأسد في ضمّ المواهب له، وبقي عاصي مصرّاً على الفوز في الموسم الثاني لشدّ المواهب إلى فريقه.

شيرين تهدد

شيرين هددت بأنها ستسحب الأصوات الجميلة من زملائها في مرحلة المواجهة المقبلة، حيث يبدو أنها كانت تصبو إلى المواهب التي ضمّها صابر إلى فريقه وقالت: "صابر أخذ كل الأصوات الجميلة ولم يترك لنا حاجة".

لجنة متجانسة

التحالفات بين المدرّبين من جهة، والمنافسة بينهم من جهة أخرى، تجعلهم لجنة متجانسة قريبة إلى قلب الجمهور العربي الذي يرى في كل فنان صفات خاصة تميزه عن الآخر، ولا حاجة لافتعال المشاكل بينهم ويتوافقون في الرأي بشكل كبير.

بقيت حلقتان من مرحلة "الصوت وبس" لينتقل بعدها المشتركون إلى مرحلة المواجهة والتي تمكّن الحكام من خطف مواهب بعضهم البعض. وتعد الحلقات القادمة بالمزيد من الأصوات القوية.

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