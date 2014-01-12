"بلال" ريبيري سابقا: مسلم وفخور بديني.. والفرق العربية أصبحت مميزة

كتب : محمد عاشور الأحد 12-01-2014 00:21

عبر فرانك ريبيري، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن فخره وتمسكه بديانته، مشيرا إلى أنه مسلم واسمه "بلال" وزوجته مسملة وتحمل الجنسية الجزائرية.

وقال ريببري، خلال حواره مع محمود الخطيب في برنامج "الحياة في ميونخ"، إنه فخور بمشواره الذي بدأه في مارسيليا الفرنسي، ثم انتقل بعده إلى جالطة سراي التركي، ومنه إلى بارين ميونخ الألماني، مشيرا إلى أن ريال مدريد الإسباني ومانشيستر يونايتد الإنجليزي طلبا أن يلعب لهما في السنوات الأخيرة، إلا أنه فضل الفريق البافاري لأنه يشعر فيه بروح العائلة، وتربطه بالألمانيين علاقات طيبة.

وتحدث "بلال" عن المباراة التي خاضها ضد النادي الأهلي، مؤكدا أنه من الجيد أن يلعب أمام المدارس الكروية المختلفة، والتعرف على عقليات احترافة متباينة، لافتا إلى أنه دائما مستعد، ويجري تدريبات إحمائية لكافة الظروف، وتابع "عندما نواجه تلك الأندية نرى أنهم لطفاء وإيجابيون نحونا، ويستمتعون باللعب معنا".

وأكد ريبيري أن الفرق العربية أصبحت تملك لاعبين كبار وفرق مميزة، مشيرا إلى أنه يسعى دائما لإمتاع جمهوره في مختلف الدول، منوها بأنه يحاول إمتاع المرضى وإسعادهم من خلال كرة القدم، لأن هدفه أن تعم السعادة والصحة في كل مكان، وتابع "أحيايا أذهب إلى إفريقيا وبعض الدول العربية لمساعدة أهلها".