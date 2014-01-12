أشرف حليم: انضمام "لينك" يدعم خدمات موبينيل

قال المهندس أشرف حليم رئيس القطاع التجارى لموبينيل، تعليقا على انضمام لينك بجميع خدماتها لموبينيل، إن خطط القطاع التجارى على المدى الطويل تستهدف وضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ.

وأوضح حليم أن التعاون فى هذا الشأن مكن الشركة فى تقديم عروض على مستوى الدقائق والانترنت فى نفس الوقت، وتقديم خصومات ببعض باقات" لينك دى اس ال" لمدة محدد وذلك بحسب بيان أمس السبت.

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