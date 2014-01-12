«أرامكو» تعيد طرح مناقصة ثلاثة مشاريع للغاز والنفط في جازان خلال الأسابيع القادمة

تعتزم شركة أرامكو السعودية خلال الاسابيع القادمة إعادة طرح مناقصة عقود إنشاء ثلاثة مشاريع للغاز ومرافق النفط في جازان ضمن مشروع مصفاة جازان التي تنفذها الشركة بمبلغ 7 مليارات دولار وهي المشاريع التي حاولت طرحها خلال العام الماضي بمبالغ تتراوح مابين 3- 5 مليارات دولار إلا أن العطاءات التي قدمتها الشركات كانت كبيرة جدا ما دفع شركة ارامكو الى إعادة مراجعة هيكلة المشاريع بهدف خفض التكاليف وعمل توازن بينها وبين مشروع المصفاة التي يجري تنفيذها في المنطقة الجنوبية من المملكة. حيث تتطلع ارامكو بشكل متزايد لتوسعة انشطتها في التكرير والتوزيع لزيادة انتاجها من المنتجات المكررة محليا إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2016.

وأشارت مصادر نفطية مطلعة الى أن المشاريع التي تنوي ارامكو طرحها تشتمل على مشروع إعادة سائل الغاز الى الحالة الغازية أو ما يسمى "التغويز" ومشروع المرافق الخارجية ومشروع وحدات استرجاع الكبريت. وتأمل ارامكو في هذا الطرح الجديد الذي لم يتضمن مشروع معمل توليد الطاقة الكهربائية الى تخفيض تكاليف المشاريع بمقدار بليوني دولار.

وكانت نشرة "ميد" قد نقلت في وقت سابق أن مشروع معمل توليد الطاقة لن يتم طرحه ضمن هذه المشاريع وسوف تتم ترسيته على شركة سيبكو الصينية التي قدمت اقل عرضا مبدئيا بمبلغ 1.8 بليون دولار بعد أن تم مراجعة هيكلة المشروع لتخفيض طاقته الانتاجية من 4000 ميقا واط الى 3000 ميقا واط سيعا الى خفض التكاليف الاجمالية لإنشاء المشروع.

ويجري تنافس محموم بين الشركات الغربية والآسيوية للفوز بمشاريع تطرحها شركة أرامكو في مجال الصناعات التحويلية بمجال النفط والغاز، بيد أن الشركات الاسيوية تتميز بالتنافسية في الأسعار نظرا الى قلة تكاليف الايد العاملة، بينما الشركات الغربية تمتلك التقنية الاكثر تقدما من الشركات الآسيوية ما يجعلها تفوز بالمشاريع ذات التقنية العالية.