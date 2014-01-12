تطوير سرير ذكى يحوى أجهزة استشعار لقياس التنفس ومعدل ضربات القلب

ذكر موقع نيويورك "ديلى نيوز" أمس، أنه تم تطوير سرير ذكى يحتوى على أجهزة استشعار لقياس التنفس ومعدل ضربات القلب ويساعد على كبح الشخير من خلال زر الشخير.

بالإضافة إلى كونه محملا بأجهزة الاستشعار، والسرير يوفر ميزات رائعة أخرى، مثل زر الشخير الذى يسمح لك لرفع مسند الرأس الخاص بك لتخفيف الشخير بالإضافة إلى أنه يستجيب إلى الأوامر الصوتية.

وقد ذكر أيضاً أن السرير "إكس 12" يتميز بخاصية "أى كيو" الذكية والتى هى قادرة على رصد ليس فقط نومك مع دقة مذهلة، ولكن أيضا إجراء تعديلات على سريرك لتحسين الجودة الخاصة بك من الراحة.

وقد أوضح الموقع أن أجهزة الاستشعار المدمجة داخل السرير يمكنها قياس وتسجيل معدل التنفس ومعدل ضربات القلب، وكم أنت تتحرك طوال الليل ثم يتم بث هذه البيانات إلى الهاتف الذكى أو جهاز الكمبيوتر حيث يتم عرضه فى قراءات بصرية بسيطة ويمكن أن تقدم اقتراحات حول كيفية الحصول على راحة أفضل فى المرة القادمة من نومك.

وأشار الموقع أنه سيتم تداوله فى الأسواق فى شهر فبراير المقبل من السنة الحالية.

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