"فرسان مصر": 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط أمريكي لتمكين الإخوان من المنطقة العربية

كتب : صلاح عبدالله منذ 45 دقيقة

قال اللواء عبدالرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من المؤامرة الكبرى، وأضاف أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي ومن خلفه الشعب ضربوا أكبر مخطط أمريكي تكلفته 45 مليار دولار، وهو تمكين الإخوان من المنطقة العربية في عدة دول؛ لتكوين ما يسمى الهلال السني أمام الهلال الشيعي، وقال إن الجيش دائما ما ينفذ قرار الشعب.

وقال درويش، خلال مؤتمر شعبي لحزب فرسان مصر بقصر ثقافة الغردقة مساء اليوم، لازم نأدب حماس على ما اقترفته فى حق الشعب المصري وقتل الجنود الأبرياء.

عقد المؤتمر بالتنسيق مع جمعية "أنا مصري.. أنا أفتخر" بقصر ثقافة الغردقة لمناقشة دستور مصر الجديد وكذلك لشرح برنامج الحزب في مستقبل مصر السياسي والاقتصادي، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، حضر المؤتمر اللواء عبدالهادي رشوان أمين مساعد الحزب، واللواء محمد ربيع أمين الحزب، ونخبة من السياسيين والإعلاميين والاقتصاديين والرياضيين.