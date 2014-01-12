إصابة 6 سجناء فى هجوم مسلح على السجن المركزى جنوبى اليمن

أصيب 6 سجناء فى هجوم شنه مسلحون على السجن المركزى فى محافظة حضرموت جنوبى اليمن، بحسب مدير السجن.

وقال العقيد حسن باعلوى، مدير السجن المركزى فى مدينة المكلا، مركز حضرموت، إن "مسلحين مجهولين هاجموا مساء اليوم السبت السجن وأطلقوا النار على أفراد الحراسة فى محاولة لتهريب سجناء، وهو ما أدى إلى اشتباك الحراس معهم".

ومضى قائلاً إن "المحاولة باءت بالفشل، وأصيب 6 من السجناء، جراء الاشتباكات بين المهاجمين وأفراد الحراسة". ولم يحدد مدير السجن درجة إصابة هؤلاء السجناء.

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