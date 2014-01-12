أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 6 سجناء فى هجوم مسلح على السجن المركزى جنوبى اليمن

Google+ Print
إصابة 6 سجناء فى هجوم مسلح على السجن المركزى جنوبى اليمن إصابة 6 سجناء فى هجوم مسلح على السجن المركزى جنوبى اليمن

أصيب 6 سجناء فى هجوم شنه مسلحون على السجن المركزى فى محافظة حضرموت جنوبى اليمن، بحسب مدير السجن.

وقال العقيد حسن باعلوى، مدير السجن المركزى فى مدينة المكلا، مركز حضرموت، إن "مسلحين مجهولين هاجموا مساء اليوم السبت السجن وأطلقوا النار على أفراد الحراسة فى محاولة لتهريب سجناء، وهو ما أدى إلى اشتباك الحراس معهم".

ومضى قائلاً إن "المحاولة باءت بالفشل، وأصيب 6 من السجناء، جراء الاشتباكات بين المهاجمين وأفراد الحراسة". ولم يحدد مدير السجن درجة إصابة هؤلاء السجناء.

لمزيد من الاخبار العالمية

العثور على جثة جزائرى فقد أثناء ممارسة الغطس قبالة سواحل مدينة دبى

عضو بحركة فتح: شارون مسئول عن اغتيال عرفات.. وكنا نتمنى محاكمته

منظمة التعاون الإسلامى تدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365