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أمطار على رأس الخيمة وانخفاض في درجات الحرارة

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أمطار على رأس الخيمة وانخفاض في درجات الحرارة أمطار على رأس الخيمة وانخفاض في درجات الحرارة

شهدت إمارة رأس الخيمة أمس، هطول أمطار متوسطة على كافة مناطق الإمارة، كما توافدت العائلات من بعض المناطق الجبلية وكورنيش القواسم للاستمتاع بهذه الأجواء، وسط تحذيرات من الدفاع المدني بالإمارة من الاقتراب من الأودية، لخطورة ذلك، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم، مما يبشر بمزيد من أمطار الخير. من ناحيتها أعلنت لجنة الطوارئ المشكلة من الشؤون المحلية وشرطة رأس الخيمة والدفاع المدني والأشغال استعدادهم للتعامل مع جميع الشكاوى التي تقدم لهم من الأهالي.

واستقبلت أقسام الطوارئ والحوادث في مستشفيات رأس الخيمة أمس، حالات إصابات خفيفة، وتم علاجها، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، كما لم تحدث أي إصابات كبيرة.

مرتادو البحر

وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مرتادي البحر والطرقات والوديان من حالة عدم الاستقرار، التي ستسود الإمارة خلال اليومين المقبلين، بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة. وأوضحت القيادة انه سيسود الإمارة حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال اليومين المقبلين، حيث ستتزايد كميات السحب ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، والرياح ستكون قوية والبحر سيكون شديد الاضطراب.

وحذرت القيادة أفراد المجتمع من عدم ارتياد البحر خلال اليومين المقبلين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، كما حذرت مرتادي الطرق بتوخي الحيطة والحذر من الانزلاقات التي تحدث للمركبات، وعدم ارتياد الأماكن الوعرة والتي تشهد جريان الأودية، وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة. كما ناشدت القيادة بضرورة التواصل مع غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة في حالة التعرض لأي مكروه.

وأشارت إلى أن الإمارة لم تسجل أي مرورية منذ صباح أمس، وأن دوريات المرور منتشرة في جميع الطرقات والشوارع العامة لضبط حركة السير والمرور.

توقف الصيد

وتوقفت حركة الصيد البحري أمس في موانئ رأس الخيمة، بسبب استمرار الأحوال الجوية وسرعة الرياح، التي أدت الى ارتفاع الموج البحري بصورة ملحوظة، ما أدى إلى توقفت حركة القوارب تماماً بعد انتظامها خلال الأيام السابقة.

فريق الكوارث

ومن جانبه قال المهندس أحمد الحمادي، مدير دائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة، إن فريق التعامل مع الكوارث والأزمات في الدائرة يعمل على مدار الـ 24 ساعة، للتعامل مع الأمطار التي هطلت، للتأكد من سلامة الجميع والطرق.

وأضاف الحمادي ان الفريق يعمل بالتنسيق مع دوريات المرور ويتولى إجراء التحويلات المرورية في المناطق التي تتجمع فيها المياه. كما استغلت العائلات اعتدال الطقس أمس، وخرجت إلى المناطق البرية والحدائق العامة، وقصدت حديقة صقر العامة، للاستمتاع بالأجواء الرائعة التي خلفتها الأمطار، كما شهد كورنيش القواسم نزول العائلات لممارسة الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية.

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