خالد يوسف بالأقصر: الشعب سيصوت بالاستفتاء بنفس أعداد 30 يونيو

قال المخرج خالد يوسف، إنه من غير اللائق أن يوجه شعب مصر العظيم للتصويت بـ"نعم" أو "لا"، مؤكدا أن الشعب المصرى سينزل يومى 14 و15 يناير، بنفس الأعداد التى خرجت فى ثورة 30 يونيو، وقال "أنا معنديش رغبة أنى أقول لأهلى فى الأقصر أن الدستور دة كويس والنبى انزلوا صوتوا... لأنى عارف أن العقل المصرى بيفرز هرمون يعرف من خلاله الصح من الخطأ".

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى لحملة "مستقبل وطن" بالأقصر، بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين، والمخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين، وممثلى الأزهر والكنيسة فى لجنة الخمسين، وطاهر أبو زيد وزير الدولة للرياضة، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، وهشام زعزوع وزير السياحة، وإلهامى الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، ومعتز السيد نقيب المرشدين السياحيين.

وأضاف يوسف، أن من يدعى أن ثورة 30 يونيو انقلابا فهو كاذب، مؤكدا أنها امتداد لثورة 25 يناير، وقال :"الشعب لم يهدأ منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو المكملة".

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