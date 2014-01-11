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محافظ سوهاج يشهد المؤتمر الشعبى لتأييد الدستور بـ"ساقلته"

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محافظ سوهاج يشهد المؤتمر الشعبى لتأييد الدستور بـ"ساقلته" محافظ سوهاج يشهد المؤتمر الشعبى لتأييد الدستور بـ"ساقلته"

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم المؤتمر الشعبى لتأييد الدستور بمركز شباب الرياينة الحاجر بساقلتة والذى نظمه أبناء مركز ومدينة ساقلتة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بحضور شمس الدين يوسف وكيل وزارة والدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة وأحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج وعبد العليم عبد الراضى مدير مركز النيل للإعلام بسوهاج والسلال أبو شوشة رئيس اتحاد اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى الثورية ونيافة القمص تواضروس نيابة عن نيافة الأنبا / بسادة أسقف أخميم وساقلتة وتوابعهما وعدد غفير من الجماهير وكبار العائلات وعواقل البلاد بساقلته والمراكز المجاورة.

وألقى القمص تواضروس كلمة نيافة الأنبا بسادة مرحبا بالمحافظ والحضور مشيرا إلى أن حضور الجميع اليوم لدعم الدستور ما هو إلا تقدير وحب لبلدنا جميعا مصرنا الغالية وهى نعيش فيها وتعيش فينا وردد الحاضرون هتافات "عاش الهلال مع الصليب" و"عاشت حرة".

وأضاف أن الله معنا ويحمينا ولا يستطيع أن يقهرانا أى عدوان ولأننا نعيش فى مصر عبقرية الزمان والمكان والإنسان.

وأعلن السلال أبو شوشة باسم اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى الثورية بسوهاج وعددهم 14 حزب ولجنة ثورية من طما إلى دار السلام التأييد الكامل بنعم للدستور يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين مطالبا أهالى مركز ساقلتة بالخروج والتصويت بنعم للدستور لافتا إلى دور السيدات فى المجتمع فهن نصف المجتمع ويجب أن يكون لهن دورا ليخرجوا إلى صناديق الاستفتاء.

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