سان جيرمان يبتعد بالقمة بفوز صعب على المتذيل

باريس، (إفي): ابتعد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الصعب خارج ملعبه اليوم أمام أجاكسيو بهدفين لواحد في الجولة الـ20.

ووسع حامل اللقب الفارق مع أقرب ملاحقيه موناكو إلى خمس نقاط بعد أن ظفر اليوم بالنقطة 47.

أما أجاكسيو فقبع في المركز الأخير بتجمد رصيده عند تسع نقاط.

كان صاحب الأرض الباديء بالتسجيل مبكرا عبر البرازيلي إدواردو دا سيلفا من استغلال لهفوة دفاعية لدى سان جيرمان.

وقلب الفريق الباريسي تأخره بإدراك التعادل أولا عن طريق الأرجنتيني إزيكيل لافيتزي قبل نهاية الشوط من متابعة لتمريرة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد هجمة سريعة.

ووقع بليز ماتويدي على هدف الفوز من ضربة رأسية حول بها رأسية أخرى من إبرا.