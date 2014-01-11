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محمود محيي بطل ستار أكاديمي: فخور برفع علم مصر في نهاية البرنامج

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محمود محيي بطل ستار أكاديمي: فخور برفع علم مصر في نهاية البرنامج محمود محيي بطل ستار أكاديمي: فخور برفع علم مصر في نهاية البرنامج

كتب : جهاد أحمد منذ 46 دقيقة

قال محمود محيي بطل ستار أكاديمي في نسخته التاسعة إنه سعيد بحصوله على اللقب وفخور برفع علم في نهاية البرنامج.

وتوجه محمود خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الرحمن على قناة CBC Extra بالتهنئة لزملائه الذين وصلوا للنهائي زينب أسامة من المغرب، وجان شهيد من لبنان قائلا إن المنافسة كانت صعبة لما يتمتعان به من موهبة.

وأضاف أنه انخرط في البكاء بمجرد إعلان النتيجة على المسرح، مؤكدا أنها من المرات القليلة التي بكى فيها فرحا.

وقال محيي إنه عاش وتربى ودرس في محافظة أسيوط، مضيفا أنه لم يسع لإيجاد فرصة عمل بعد تخرجه في كلية التجارة لأنه كان مصرا على أن يبحث عن فرصة في عالم الفن والغناء.

وقال إنه عندما ذهب لاختبارات برنامج ستار أكاديمي في مصر كان وزنه 103 كيلو وهو ما تحفظت عليه لجنة التحكيم، مشيرا إلى أنه عندما تم قبوله وسافر إلى لبنان فوجئت لجنة التحكيم بانخفاض وزنه 20 كيلو وذلك خلال شهر واحد فقط.

وأكد محيي أنه شعر في بداية البرنامج بصعوبة؛ بسبب العزلة عن العالم الخارجي والتعامل مع جنسيات وثقافات مختلفة ولكنه تغلب على كل ذلك مؤكدا أنه تعلم كثيرا من أصدقائه من الجنسيات الأخرى، مشيرا إلى أن مصعب من الأردن كان الأقرب إليه في الأكاديمية.

وعن التغير الذي حدث له بعد الفوز باللقب قال محيي أنه أصبح يتمتع بثقة كبيرة في النفس وخاصة بعد التدريبات مع الأساتذة في الأكاديمية، وأشار إلى أنه تعلم كثيرا من الفنانين كاظم الساهر وصابر الرباعي؛ لأنه يعشق مدرستهم في الغناء وهي الأقرب له.

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