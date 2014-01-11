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المسلماني: السيسي صوام قوام.. والسلطة الحالية تستند على شرعية 25 و30

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المسلماني: السيسي صوام قوام.. والسلطة الحالية تستند على شرعية 25 و30 المسلماني: السيسي صوام قوام.. والسلطة الحالية تستند على شرعية 25 و30

كتب : محمد عاشور منذ 33 دقيقة

قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت عدلي منصو ر، إنه ليس لديه معلومات دقيقية عما تتناوله بعض وسائل الإعلام عن إمكانية إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الممكن تعديل خارطة الطريق لتكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

وأشار المسلماني، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، إلى أن تعديل خارطة الطريق لا يحتاج إلى إعلان دستوري جديد.

وأكد المسلماني أن السلطة الحاكمة في تستند على شرعية ثورتي 25 يناير و30 يوينو، مؤكدا أن ثورة 25 يناير لم تكن مؤامرة كما يدعي بعض المغرضين، لكنها ثورة شعبية، استغلها الإخوان لمصلحتهم.

وأضاف المسلماني "في أحد الاجتماعات كان الفريق حاضرا ومعه اللواء العصار، ورأيت الفريق السيسي يبعد فنجان القهوة بيده، فسألته لماذا تبعد القهوة فرد اللواء العصار (أصل سيادته صائم)"، وأضاف "معروف عن الفريق السيسي أنه صوام قوام، وهذا ليس فضلا منه على أحد، وهو لا يحب أن يذكر ذلك، ولولا أن السيدة زوجة خيرت الشاطر قالت إن زوجها أخبرها بأن السيسي صوام قوام لما ذكرتها".

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