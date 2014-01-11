سيف اليزل: السيسي لم يطلب تفويض الجيش

كتب : جهاد أحمد منذ 30 دقيقة

اللواء سامح سيف اليزل

قال اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات الإستراتيجية، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي لم يطلب تفويض الجيش على الإطلاق اليوم.

وأكد سيف اليزل خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم" أن السيسي لن يحسم قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل الاستفتاء على الدستور.

وأشار إلى أن السيسي لن يعلن ترشحه للرئاسة مبكرا حال إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، مؤكدا أنه سيحسم قراره قبل الانتخابات الرئاسية مباشرة. وأضاف أن التعديل الوزاري المحتمل خلال الأيام المقبلة لن يشمل منصب وزير الدفاع في حال عدم حسم السيسي لقراره.

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