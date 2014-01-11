صياد يعثر على جثة الجزائري المفقود في المياه الدولية

عثر صياد على جثة الشاب الجزائري، الذي كان قد فقد في المياه الدولية أثناء قيامه برحلة بحرية برفقه أصدقائه منذ 11 يوماً، وظلت فرق البحث والإنقاذ في دبي تبحث عنه طوال هذه المدة.

وقال الرائد علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في إدارة البحث والإنقاذ بشرطة دبي : ورد بلاغ صباح أمس من غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات يفيد بأن أحد الصيادين أبلغ عن وجود جثة طافية في عرض البحر، لافتاً إلى انه على الفور ونظراً لوجود 5 زوارق بحرية كانت تقوم بتمشيط المنطقة، والبحث عن المفقود بشكل يومي تم التوجه لمكان البلاغ على بعد 21 ونصف ميل بحري، أي بعد ثلاثة أميال من النقطة التي فقد فيها..

حيث تم العثور على جثة طافية، وشبه متحللة، وعلى الفور تم انتشالها والتوجه بها إلى ميناء راشد، حيث كان صديق المفقود وأسرته يتواجدون، وبعرض الجثة عليهم تعرفوا عليه، ومن بعض العلامات والملابس التي كانوا أدلوا بها في بلاغ الفقدان.

فرق إنقاذ

وأضاف : منذ فقدانه لم تتوقف فرق الإنقاذ البحري بتمشيط المنطقة التي حددها الأصدقاء وما حولها، وكانت في المياه الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية إلا انه لم يعثر له على اثر حتى صباح أمس، عندما ورد بلاغ بوجود جثة شبه متحللة تطفو على سطح البحر.

وأشار النقبي إلى ان المفقود كان يربط حول وسطه حزاماً من الرصاص المخصص للصيد، وهو من الأمور التي يستخدمها الغواصون القدامى، وذلك من أجل الغطس السريع من دون استخدام أية معدات، منوهاً بأن هذا الأمر عادي بالنسبة للمحترفين من للغواصين، خاصة أن المياه المالحة تختلف عن المياه العذبة.

طب شرعي

وأكد النقبي انه تم نقل جثة المفقود إلى الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، لتحديد الأسباب التي أدت إلى غرقه، ووفاته، موضحاً ان المفقود ووفقاً لأقوال عائلته، كان قد ذهب في رحلة غوص في عرض البحر مع مجموعة من أصدقائه، وخرج ثلاثة منهم، بينما ظل المفقود وآخر يستكملان رحلة الغوص، وبعد فترة خرج الصديق، وأبلغ البقية انه صعد لاستنشاق بعض الهواء، وبعد فترة لم يخرج المفقود، فتم إبلاغ الشرطة بفقدانه.