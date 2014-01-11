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سيدتي نت يكشف حقيقة اعتذار منى ذكي وترشيح منة شلبي لمسلسل "الشهرة"

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سيدتي نت يكشف حقيقة اعتذار منى ذكي وترشيح منة شلبي لمسلسل "الشهرة" سيدتي نت يكشف حقيقة اعتذار منى ذكي وترشيح منة شلبي لمسلسل "الشهرة"

تساؤلات عديدة أثيرت، بمجرد بدء التحضير لمشروع مسلسل "الشهرة" الذي يعيد المطرب إلى التمثيل مجدداً بعد غياب سنوات طويلة، حول من تكون بطلة المسلسل، بعدما اعتذرت منى ذكي عن الدور، بسبب صغر حجمه وذهاب الدور إلى منة شلبي التي تقرأ الشخصية حالياً.

التساؤلات عديدة، لكن الإجابة نكشفها لأول مرة، عبر "سيدتي نت"، حيث أشارت مصادر موثوقة لدى الشركة المنتجة (سينرجي) إلى أنّ منى ذكي لم يعرض الدور عليها إطلاقاً، وبالتالي فهي لم ترفضه لصغره، وفق ما أشارت إليه بعض الصحف، فيما منة شلبي أيضاً لم يبلغها أحد بالترشيح للقيام بالبطولة أمام عمرو دياب، في الوقت الذي يرجّح فيه أن لا تقدم منة أيّ تجربة تلفزيونية في شهر رمضان المقبل.

وأضافت المصادر أن ما يتردد بشأن الترشيحات لا أساس له على الإطلاق، ولا يعدو كونه مجرد اجتهادات من بعض الصحافيين.

 

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سيدتي

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